رسميا.. أشرف صبحي وزيرا للرياضة خلفا لخالد عبد العزيز

تولى أشرف صبحي مسئولية وزارة الشباب والرياضة في التعديل الوزاري الجديد خلفًا للمهندس خالد عبد العزيز الذى تولى المنصب لمدة نحو ست سنوات.

وعين أشرف صبحي مساعدًا لوزير الشباب والرياضة، في أغسطس 2014، لكنه تقدم باستقالته في مارس 2016، إثر خلافات بينه وبين عبد العزيز، قبل أن يعين في مايو 2017، مديرا عامًا للتسويق والاستثمار بنادي الزمالك، الذي أنطلق في مسيرته المهنية كموظف بإدارة العلاقات العامة.

وشغل الوزير الجديد، العديد من المناصب، كان أبرزها توليه رئاسة هيئة استاد مصر، لينجح في تحويل الاستاد الدولي لمنشأة استثمارية خلال فترة رئاسته.