قبل ساعات من انطلاقه.. 4 معلومات "لا تفوتك" عن كأس العالم 2018

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق كأس العالم 2018، وذلك اليوم الخميس، وكما اعتاد جمهور المستديرة في كل مكان فإن المباراة الافتتاحية يسبقها حفلاً غنائياً واستعراضياً.

متى يبدأ حفل الافتتاح؟

ويبدأ حفل كأس العالم 2018 قبل 30 دقيقة من انطلاق مباراة الافتتاح للمونديال بين روسيا والسعودية في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وروسيا، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

أبرز حضور حفل الافتتاح

ومن المقرر أن يحضر حفل الافتتاح العديد من الشخصيات السياسية والرياضية يأتي في مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بجانب عدد من أساطير الكرة العالمية ورؤساء الاتحادات القارية وأعضاء المكتب التنفيذي للأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وسيكون البرازيلي رونالدو الظاهرة ضيف الشرف في حفل افتتاح بطولة كأس العالم 2018 حيث يتولى تسليم الكأس في الاحتفالية.

ويعد اللاعب الملقب بـ"الظاهرة" أحد أبرز أساطير كأس العالم عبر تاريخه فهو ثاني الهدافين في تاريخ البطولة برصيد 15 هدفاً خلف الألماني ميروسلاف كلوزه بهدف واحد، وفاز رونالدو مع منتخب البرازيل بلقب المونديال عام 2002 وقدم بطولة استثنائية في تاريخه.

لقاء الافتتاح.. روسيا والسعودية

وسيكون اللقاء الأول في المونديال مميزاً بالنسبة للجماهير العرب هذه العام، حيث سيشارك فيه منتخب السعودية ضد صاحب الأرض والضيافة منتخب روسيا.

مونديال 2018.. القنوات الناقلة

وأعلنت القنوات التركية TRT أنها ستبث مباريات كاس العالم 2018 ،على معظم القنوات التابعة لها ويمكن تنصيب تردد قنوات تي آر تي المختلفة الآن بكل سهولة ومتابعة المباريات بشكل مجاني.

وأعلنت القنوات الألمانية ZDF عن بثها لمباريات كاس العالم مونديال روسيا 2018 بشكل مجاني عبر القمر الألماني أسترا فقط ، وسيكون البث مجاني لقناة ZDF وقناة ARD.

وتقوم مجموعة قنوات RAI الايطالية ببث مباريات كاس العالم 2018 كما أعلنت من قبل وإلى الآن يمكن تنصيب تردد قناة RAI من خلال القمر الصناعي هوتبيرد دون أي تشفير.

كما أعلن التلفزيون المصري حصوله على حقوق بث عدد من مباريات كأس العالم 2018، والمباريت التي يتم بث المباريات عبر القناتين الأولى والثانية وكذلك قناة نايل سبورت عبر بثها الأرضي، وسيبث التلفزيون المصري 12 مباراة بدور المجموعات، بجانب مباريات الأدوار الإقصائية.

وأفادت التليفزيون المصرى فى نبأ عاجل لها أن سيتم بث 22 مباراة من كأس العالم روسيا 2018 على التليفيزيون، وذلك حسب بيان الفيفا بإذاعة 22 مباراة أرضيا مجانا بجميع الدول.

وكانت صفحة بوابة ماسبيرو نشرت على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، جدولا لمواعيد مباريات كأس العالم على التليفزيون المصرى، وأكدت فى المنشور أن كافة مباريات كأس العالم ستذاع على قناتى نايل سبورت و الثانية الأرضية ، بينما ستذاع مباريات المنتخب المصرى على قناتى نايل سبورت و الأولى الأرضية.

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام فى بيان سابق إن التليفزيون المصرى لديه الحق فى بث عدد 22 مباراة من مباريات كأس العالم المقام بروسيا ، و تم مخاطبة جهاز حماية المنافسة حيث قرر الجهاز في جلسته التى عقدت فى العاشر من يونيو الجاري وطبقا للقوانين والأعراف الدولية أن التليفزيون المصرى لديه القاعدة القانونية التى تمنحه حقوق بث مباريات المنتخب بكأس العالم وبذلك يحق للوطنية للاعلام بث عدد ٢٢ مباراة للمنتخب على البث الأرضي.