ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد الغردقة تتزين لإستقبال المعيدين في عيد الفطر المبارك (صور)

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:42 م
شاهد الغردقة تتزين لإستقبال المعيدين في عيد الفطر المبارك (صور)
طباعة
محمد طه
 
أنهت مدينة الغردقة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم الانتهاء من أعمال رصف وتجميل وزراعة أغلب الطرق بمدينة الغردقة.

وأعلن اللواء علي شوكت، رئيس الوحدة المحلية، الانتهاء من أغلب الطرق بالمدينة، وتجميل كافة الميادين "ميدان الدهار - ميدان التقوى- إسبرنزا- السقالة - المستشفى العام- النادي الاجتماعي".

وأضاف أن المدينة على أتم الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.
شاهد الغردقة تتزين لإستقبال المعيدين في عيد الفطر المبارك (صور)
شاهد الغردقة تتزين لإستقبال المعيدين في عيد الفطر المبارك (صور)
شاهد الغردقة تتزين لإستقبال المعيدين في عيد الفطر المبارك (صور)
شاهد الغردقة تتزين لإستقبال المعيدين في عيد الفطر المبارك (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
روسيا
x
17:00
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/14/2018 1:10:01 PM