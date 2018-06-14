شاهد الغردقة تتزين لإستقبال المعيدين في عيد الفطر المبارك (صور)

أنهت مدينة الغردقة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم الانتهاء من أعمال رصف وتجميل وزراعة أغلب الطرق بمدينة الغردقة.



وأعلن اللواء علي شوكت، رئيس الوحدة المحلية، الانتهاء من أغلب الطرق بالمدينة، وتجميل كافة الميادين "ميدان الدهار - ميدان التقوى- إسبرنزا- السقالة - المستشفى العام- النادي الاجتماعي".



وأضاف أن المدينة على أتم الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.