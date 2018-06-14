"كارفخال" يعقد أزمة إسبانيا في المونديال

كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم الخميس عن أن فرناندو هييرو المدير الفني الجديد للمنتخب الإسباني، يتجه للإبقاء علي داني كارفخال في القائمة رغم الإصابة.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن كارفخال لا يزال يواصل عملية شفائه من الإصابة، وأن المدرب السابق جولين لوبيتيجي استدعى كل من فاييخو خيسوس ورودري حتى تتطور حالة كارفخال.





وأفادت أنه بعد تعيين فرناندو هييرو مدرباً للمنتخب شكر كلا اللاعبين على عملهما، وسوف يعودان إلى إسبانيا مرة أخرى، ويعتقد أن كارفخال سوف يكون مستعداً للمباراة الثانية في المونديال.



