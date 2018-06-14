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محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء محطة صرف صحي ميت جابر بمركز بلبيس

الخميس 14/يونيو/2018 - 12:41 م
محافظ الشرقية يتابع أعمال إنشاء محطة صرف صحي ميت جابر بمركز بلبيس
اللواء خالد سعيد - محافظ الشرقية
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أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بنطاق دائرة المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية نظيفة مشدداً على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ.

وصرح المحافظ، أنه جارٍ تنفيذ أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي ميت جابر بتكلفة 35 مليون جنيه بمركزومدينة بلبيس وتعمل بطاقة 5 ألاف م3/ يوم لخدمة أهالي القرية وتوصيل خدمة الصرف الصحى للقرية و القضاء علي تلوث المياه الجوفية.

وأوضح أنه جارٍ التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة محطات رفع ومعالجة لخدمة أبناء المحافظة.
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