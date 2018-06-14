عاجل.. مصادر: الفريق يونس المصري وزيرًا للطيران المدني خلفًا لشريف فتحي

قالت مصادر مطلعة، إن الفريق يونس المصري كُلف بوزارة الطيران المدني، خلفًا لشريف فتحي.









وتؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ومن المنتظر التوسع في تعيين عدد من نواب الوزراء.





وأضافت مصادر في تصريحات نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، أمس الأربعاء، أن عدد نواب الوزراء المرشح تعيينهم من 13: 16 نائبا.



