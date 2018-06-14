ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. مصادر: الفريق يونس المصري وزيرًا للطيران المدني خلفًا لشريف فتحي

الخميس 14/يونيو/2018 - 11:15 ص
عاجل.. مصادر: الفريق يونس المصري وزيرًا للطيران المدني خلفًا لشريف فتحي
وزير الطيران شريف فتحي
طباعة
 
قالت مصادر مطلعة، إن الفريق يونس المصري كُلف بوزارة الطيران المدني، خلفًا لشريف فتحي. 


وتؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ومن المنتظر التوسع في تعيين عدد من نواب الوزراء.

وأضافت مصادر في تصريحات نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، أمس الأربعاء، أن عدد نواب الوزراء المرشح تعيينهم من 13: 16 نائبا.

المزيد عن: يونس المصري وزارة الطيران المدني نواب الوزراء مصطفى مدبولي شريف فتحي حلف اليمين الدستوري تشكيل الحكومة الجديد أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
روسيا
x
17:00
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/14/2018 11:30:00 AM