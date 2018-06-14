نصائح ذهبية لحماية طفلك من المخاطر في العيد

هناك العديد من المخاطر التي قد يتعرَض إليها الطفل خلال أيام العيد والتي تشكل خطرًا صحيًا حقيقًا عليه. ومن أبرز هذه المخاطر نذكر:



إفراط الطفل بتناول الشوكولا والسكاكر وكعك العيد مما يزيد من خطر تعرَضه لتسوَس الأسنان والبدانة وأيضًا فرط النشاط.



تناول الطفل للأطعمة الملوَثة مما يصيبه بالتسمم الغذائي.



عدم تناول الطفل للأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات نتيجة تناوله التشيبس والحلويات بكثرة.



تعرَض الطفل للسقوط عند اللعب على الأرجوحة.



إصابة الطفل بالحروق نتيجة اللعب بالمفرقعات النارية.



لذا يجب عليك كأم أخذ بعض الإحتياطات مع طفلك لحماية صحته في العيد من خلال اتباع هذه النصائح:



السماح لطفلك بتناول الحلويات ولكن باعتدال، ويفضل دائمًا تقديم الحلويات للطفل بعد أن يكون قد تناول وجبته الرئيسية لكي لا تكون هذه الأطعمة بديل للأطعمة المفيدة له.



التأكد من مصادر الطعام التي يتناولها الطفل.



عدم ترك الطفل يلهو بمفرده في الملاهي.



عدم السماح للطفل باللعب بالمفرقعات النارية لما تحمله من مخاطر، حاولي إقناع طفلك بشراء لعبة مختلفة لا تسبب الأذى له.

