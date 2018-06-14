"الزراعة" تكشف عن محاور خطتها خلال عيد الفطر المبارك (فيديو)

قال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن استعدادات الوزارة لعيد الفطر المبارك لها عدة أوجه منها تجهيز الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية وزيادة منافذ بيع التذاكر ومنع اجازات العاملين بها لتوفير الراحة والمواطنين.





وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أنه تم توفير السلع المختلفة في منافذ وزارة الزراعة من لحوم ودواجن واسماك والخضر والفاكهة، ومنع اجازات العاملين في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعمل حملات على المحلات والمجازر للتأكد من سلامة السلع المباعة للمواطنين وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، مشيرا إلى أن الرقابة مستمرة طوال العام ويتم ضبط المخالفين ولكنها تتكثف عند اقتراب الاعياد والمناسبات.



