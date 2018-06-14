جولين لوبيتيجي يصل مدريد بعد إقالتة من تدريب إسبانيا

وصل المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي منذ قليل إلى مطار مدريد بعد إقالته من تدريب منتخب إسبانيا.





وقد غادر لوبيتيجي بلاد روسيا بالأمس متجهًا إلى مدريد عقب إعلان إقالته من تدريب منتخب إسبانيا بسبب توقيعه لريال مدريد لخلافة زين الدين زيدان ، دون علم الاتحاد الإسباني.





ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية صورة لجولين لوبيتيجي فور وصوله إلى مطار مدريد بعد إنتهاء رحلته مع اللاروخا ومغادرة روسيا.





وكان من المقرر أن يقود لوبيتيجي منتخب إسبانيا في مونديال روسيا 2018 ، ولكن قرر لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني إقالته بسبب طريقة توقيعه للريال.