إحالة 11 إخوانيا إلى مفتي الجمهورية في وقائع عنف الشرقية

أحالت دائرة إرهاب الشرقية، اليوم الخميس، أوراق 11 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لفضيلة مفتى الديار المصرية؛ لاتهامهم فى واقعة مقتل خفير وإصابة شرطين بمركز شرطة بلبيس، وحدوث تلفيات فى سيارة شرطة، وحددت المحكمة جلسة 12 يوليو للنطق بالحكم.





صدر الحكم برئاسة المستشار علاء شجاع، وعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة، وائل عيد.











ترجع أحداث القضية رقم 63807 جنايات بلبيس لسنة 2015، بتلقي مديرية أمن الشرقية، إخطار بقيام مجهولين، بإطلاق أعيرة نارية علي سيارة شرطة، أسفرت عن مقتل"أحمد محمد السعيد" خفير نظامي من قوة مركز بلبيس، وإصابة "عبد العزيز أبو طالب" وشرطي ثالث، وحدوث تلفيات في سيارة الشرطة، وذلك أثناء توجهم لخدمة أمنية.

وتبين من التحقيقات أن وراء إرتكاب الواقعة 11 شخصا من المنتميين لجماعة الإخوان، والقت الشرطة القبض على 6 منهم وضبط بحوزتهم أسلحة نارية، وتبين قيامهم بالتحريض علي العنف ضد الدولة ورجال الجيش والشرطة، وبالعرض علي النيابة العامة، قررت إحالتهم لمحكمة إرهاب الشرقية التي أصدرت حكمها المتقدم.







