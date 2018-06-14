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فيلم Ocean’s Eight يتصدّر شباك التذاكر العالمي

الخميس 14/يونيو/2018 - 11:02 ص
فيلم Ocean’s Eight يتصدّر شباك التذاكر العالمي
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الفجر الفني
 

حقق فيلم Ocean’s Eight إيرادات مرتفعة حول العالم وصلت إلى ما يقارب الـ65 مليون دولار أمريكي بعد مرور 4 أيام على طرحه بالسينمات الامريكية والعالمية، متصدرًا لائحة شباك تذاكر الـ"بوكس أوفيس" لهذا الأسبوع.

فيلم Ocean’s Eight الذي يشارك النجم العالمي جورج كلوني في إنتاجه يعد تكملة لسلسلة أفلام Ocean’s، وتدور أحداثه حول مجموعة من النساء اللواتي يخططن لسرقة حفل Met Gala السنوي في ولاية نيويورك.

الجدير ذكره أن العمل يشارك في بطولته كل من كيت بلانشيت، ساندرا بولوك، أنا هاثاواي، سارة بولسون، ميندي كالينج، ريهانا وهيلينا بونهام كارتر.

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