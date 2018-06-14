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بومبيو: كيم مدرك بأن نزع النووي يجب أن يتم "سريعا"

الخميس 14/يونيو/2018 - 11:04 ص
بومبيو: كيم مدرك بأن نزع النووي يجب أن يتم سريعا
بومبيو مع نظيريه الياباني
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وكالات
 

 أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارة إلى كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، على أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "فهم" ضرورة نزع السلاح النووي لبلاده "سريعا".

 

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الياباني تارو كونو والكورية الجنوبية كانغ كيونغ وا في سيئول: "نعتقد أن كيم جونغ أون فهم الطابع الملح لعملية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وإنه "يتعين علينا إتمامها سريعا".

 

وأضاف: "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالتوصل إلى نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بصورة كاملة ويمكن التحقق منها، ولا يمكن العودة عنها".

 

وشدد الوزير الأمريكي على أن رفع العقوبات عن بيونغ يانغ لن يتم إلا بعد "نزع سلاحها النووي بالكامل".

 

من جهتها قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية إن: "التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هو اليوم أقوى من أي يوم مضى".

 

وكان دونالد ترامب وكيم جونغ أون قد وقعا خلال قمتهما التاريخية في سنغافورة، يوم الثلاثاء الماضي، وثيقة تعهدت فيها كوريا الشمالية بنزع سلاحها النووي، لكن دون تحديد أي جدول زمني لذلك.

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