طريقة تحضير الكباب الهندي

المقادير:



كيلوجرام من اللحم المفروم.



ربع كوب من الزيت النباتي.



رأس من البصل متوسط الحجم.



ثلاثة قرون من الفلفل الأخضر الحار.



ستة فصوص من الثوم.



ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبشور.



رزمة كزبرة خضراء.



بيضة.



كوب من دبس الرمان.



نصف كوب من حب الرمان.



ملح حسب الرغبة.



معلقتان صغيرتان من الغارام ماسالا، وهو خليط من البهارات الهندية الحارة.





طريقة التحضير:



1- تفرم الخضار ناعمًا، وتوضع ملعقتان من الزيت مع الزنجبيل والخضار المفرومة، وتقلّب حتى تذبل.



2- توضع اللحمة المفرومة، والغارام ماسالا، والملح، والخضار المذبلة في وعاء، وتضاف البيضة إليها بعد خفقها، وتُعجّن المكوّنات باليد حتى تتجانس.



3- يغطّى الوعاء، ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة، وتشكّل اللحمة إلى أصابع.



4- يوضع الزيت النباتي في مقلاة على النار حتّى يسخن، ثمّ تُضاف إليه أصابع الكباب وتقلّب على الجانبين حتّى يتحمر.



5- يضاف دبس الرمان، وتقّلب أصابع اللحم حتى يغلي المرق.



6- تُضاف حبات الرمان، وتُترك لمدة عشر دقائق، وتقدم أصابع الكباب ساخنة مع السلطات.

