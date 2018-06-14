ادعاء لوس أنجلوس يحقق فى اتهام سيلفستر ستالون بـ"اعتداء جنسى"

قال الإدعاء فى لوس أنجلوس إن فريقه المعنى بالجرائم الجنسية ينظر قضية ضد النجم سيلفستر ستالون بطل سلسلة أفلام (روكي).

ولم يقدم جريج ريسلينج المتحدث باسم مكتب الادعاء فى لوس أنجليس تفاصيل، لكنه قال أمس الأربعاء إن القضية قدمتها شرطة مدينة سانتا مونيكا الساحلية بولاية كاليفورنيا.

ولم يرد ممثلون عن ستالون (71 عاما) على مكالمة هاتفية للتعليق.

وكان مارتن سينجر محامى ستالون قد قال فى ديسمبر الماضى إن امرأة "قدمت بلاغا إلى الشرطة تزعم اغتصابها قبل 27 عاما".

وقالت شرطة سانتا مونيكا فى ديسمبر إنها تحقق فى شكوى قدمت فى نوفمبر 2017 تزعم حدوث سوء سلوك جنسى من جانب ستالون فى التسعينات.

وانطلق ستالون (71 عاما) إلى عالم الشهرة بفيلم (روكى) فى عام 1976 والذى حصل عنه على جائزة أوسكار، وأصبح أحد أشهر نجوم أفلام الحركة فى هوليوود من خلال سلسلة أفلام (رامبو) و"روكى".

ولولاية كاليفورنيا قانون معقد فيما يتعلق بالقيود على الملاحقة القضائية عن الاعتداءات الجنسية، ويجب أن تكون المقاضاة عن الجرائم خلال عشر سنوات من وقت ارتكابها.

وتعصف بهوليوود منذ ثمانية أشهر اتهامات بالاعتداء الجنسى ضد عشرات الممثلين والمخرجين والمنتجين، ما اضطر شخصيات بارزة لترك أعمال يشاركون أو كانوا سيشاركون فيها.

وفى الشهر الماضى تم توجيه الاتهام للمنتج هارفى واينستين فى نيويورك بالاغتصاب والاعتداء الجنسى. وفى أبريل أدين الممثل الكوميدي بيل كوسبى بتخدير امرأة والاعتداء عليها جنسيا عام 2004