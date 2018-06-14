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عاجل.. الأرصاد: طقس أول أيام عيد الفطر المبارك شديد الحرارة

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:55 ص
عاجل.. الأرصاد: طقس أول أيام عيد الفطر المبارك شديد الحرارة
أرشيفية
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يشهد غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقي الأنحاء  نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة  على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى  معتدلة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة كالتالي: القاهرة العظمى 39  والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18، ومطروح العظمى 33  والصغرى 21.
 
 

المزيد عن: عيد الفطر المبارك الشبورة المائية السواحل الشرقية السحب المنخفضة
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