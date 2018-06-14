تعرف على مباريات أرسنال "النني" بالدوري الإنجليزي في الموسم الجديد





أجريت صباح اليوم قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2018-2019، حيث يبدأ فريق أرسنال الذي يلعب بين صفوفه الفرعون المصري محمد النني بمواجهة صاحب اللقب مانشستر سيتي، ثم يرحل لمباراة أخرى قوية أمام تشيلسي.





وفيما يلي مباريات أرسنال الموسم المقبل بالبريميرليج :-





أرسنال × مانشستر سيتي

تشيلسي × أرسنال

أرسنال × وست هام

كارديف × أرسنال

نيوكاسل × أرسنال

أرسنال × إيفرتون

أرسنال × واتفورد

فولهام × أرسنال

أرسنال × ليستر سيتي

كريستال بالاس × أرسنال

أرسنال × ليفربول

أرسنال × ولفرهامبتون

بونموث × أرسنال

أرسنال × توتنهام

مانشستر يونايتد × أرسنال

أرسنال × هيدير سفيلد تاون

ساوثهامبتون × أرسنال

أرسنال × بيرنلي

برايتون × أرسنال

ليفربول × أرسنال

أرسنال × فولهام

وست هام × أرسنال

أرسنال × تشيلسي

أرسنال × كارديف

مانشستر سيتي × أرسنال

هيدريرسفيلد × أرسنال

أرسنال × ساوثهامبتون

أرسنال × بورنموث

توتنهام × أرسنال

أرسنال × مانشستر يونايتد

ولفرهامبتون × أرسنال

أرسنال × نيوكاسل

إيفرتون × أرسنال

واتفورد × أرسنال

أرسنال × كريستال بالاس

ليستر سيتي × أرسنال

أرسنال × برايتون

بيرنلي × أرسنال



