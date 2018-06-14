القوات اليمنية المشتركة تصل إلى مسافة 3 كيلومترات من مطار الحديدة

وصلت القوات اليمنية المشتركة، إلى مسافة 3 كيلومترات من مطار الحديدة، إثر اشتباكات مع ميليشيات الحوثي.

وكثفت القوات اليمنية المشتركة، تعزيزاتها العسكرية للوصول إلى منطقة المعركة جنوب الحديدة.

وقد شنت قوات التحالف العربي، اليوم الخميس، غارات مكثفة على مواقع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في محيط مطار الحديدة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وبدأت قوات المقاومة اليمنية المشتركة وقوات الجيش اليمني، منذ قليل، معركة تحرير الحديدة من قبضة الحوثيين.