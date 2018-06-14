تعرف على مباريات ليفربول "صلاح" في الموسم الجديد بالبريميرليج





انتهت منذ قليل مراسم قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجديد، حيث سيخوض ليفربول الذي يلعب بين صفوفه المصري محمد صلاح مباراته الأولى أمام وست هام، ثم يرحل لمواجهة كريستال بالاس.





وفيما يلي جميع مباريات ليفربول في الموسم الجديد بالبريميرليج :-





ليفربول VS وست هام

كريستال بالا VS ليفربول

ليفربول VS برايتون

ليستر سيتي VS ليفربول

توتنهام VS ليفربول

ليفربول VS ساوثهامبتون

تشيلسي VS ليفربول

ليفربول VS مانشستر سيتي

هيدير سفيلد تاون VS ليفربول

ليفربول VS كارديف سيتي

أرسنال VS ليفربول

ليفربول VS فولهام

واتفورد VS ليفربول

ليفربول VS إيفرتون

بيرنلي VS ليفربول

بورنموث VS ليفربول

ليفربول VS مانشستر يونايتد

ولفرهامبتون VS ليفربول

ليفربول VS نيوكاسل

ليفربول VS أرسنال

مانشستر سيتي VS ليفربول

برايتون VS ليفربول

ليفربول VS كريستال بالاس

ليفربول VS ليستر سيتي

وست هام VS ليفربول

بورنموث VS ليفربول

مانشستر يونايتد VS ليفربول

ليفربول VS واتفورد

إيفرتون VS ليفربول

ليفربول VS بيرنلي

فولهام VS ليفربول

ليفربول VS توتنهام

ساوثهامبتون VS ليفربول

ليفربول VS تشيلسي

كادريف سيتي VS ليفربول

ليفربول VS هيديرسفيلد تاون

نيوكاسل VS ليفربول

ليفربول VS ولفرهامبتون



