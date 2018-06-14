سمكة برأس طائر تثير ضجة على مواقع التواصل (فيديو)





أثار مقطع مصور لسمكة غريبة برأس يشبه رأس طائر، جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الصين.وقال البعض إن رأس السمكة يشبه رأس الحمام أو رأس الببغاء. في حين جادل آخرون بأنه أكثر شبها إلى الدولفين.وحسب موقع «ديلي ميل»البريطاني، فقد قال خبير صيد أسماك محلي إن المخلوق الغريب هو سمك مبروك مشوه.وأوضح خبير آخر في متحف التاريخ الطبيعي أنه لا يستطيع تحديد الأنواع الدقيقة من الأسماك، ولكنه خلص إلى أنها تندرج تحت مجموعة "Cyprinidae" كعائلة من سمك الشبوط.من جانبه، قال الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة إن تلوث المياه والطفرات الجينية والإصابات في مرحلة مبكرة من الحياة يمكن أن تكون الأسباب المحتملة لظهور الأسماك بشكل غير طبيعي.