دونالد ترامب يحتفل بعيد ميلاده الثانى والسبعين

احتفل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الثانى والسبعين بعد عودته إلى واشنطن إثر زيارة استغرقت يومين فى سنغافورة حيث عقد قمة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وفى سن 70 عاما كان ترامب عام 2016 الرئيس الأكبر سنا الذى يصل الى البيت الأبيض فى ولاية أولى، حيث أن رونالد ريجان كان فى الثالثة والسبعين حين أعيد انتخابه رئيسا عام 1984.

وتثير صحة الرئيس الجسدية والعقلية إهتماما لدى كثيرين فى البلاد. وأجرى الرئيس فى يناير أول فحوصات طبية له منذ وصوله الى السلطة وأعلن بعدها طبيب البيت الأبيض رونى جاكسون ان الرئيس "فى صحة ممتازة".

وقبل انتخابه نشر مسؤولو حملته فى ديسمبر 2015 تقريرا اعده طبيبه الشخصى انذاك هارولد بورنشتاين وقال فيه "إذا انتخب ترامب، يمكننى التأكيد بدون لبس أنه سيكون الشخص الذى يتمتع بافضل وضع صحى الذى ينتخب للرئاسة" فى الولايات المتحدة، لكن بورنشتاين قال فى مقابلة مع شبكة "سى أن أن" الشهر الماضى أن ترامب أملى عليه هذا التقرير.

كما قال الشهر الماضى أن أحد الحراس الشخصيين لترامب قدم الى مكتبه فى بارك افينيو السنة الماضية وإستحوذ على كل ملفات الرئيس الطبية. وأوضح أن ذلك حصل فى 3 فبراير 2017 بعد أيام على ما كشفه الطبيب لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن ترامب يتناول دواء منذ سنوات لتقوية نمو الشعر.