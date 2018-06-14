تعرف على موعد وأماكن عرض "حرب كرموز" في محافظات مصر (صور)
قرر صناع فيلم "حرب كرموز"، طرحه بدور العرض السينمائي في القاهرة والمحافظات، بدءاً من اليوم الخميس، الموافق 14 من يونيو الجاري، حفلة التاسعة مساءاً، وذلك بعد الاحتفال بعرضه الخاص منذ أيام قليلة.
يعرض الفيلم في القاهرة، في سينمات وسط البلد، ومدينة السادس من أكتوبر، ومنطقة مدينة نصر، ومصر الجديدة، والتجمع، وسينما الهرم وكايرو مول بمحافظة الجيزة، وسينما جالاكسي المنيل، والتحرير بالدقي، وسينما الزمالك، وسينما مول الأمير بشبرا مصر.
ويعرض الفيلم في الإسكندرية، في سينمات: مترو، أمير، كارفور، سان ستيفانو، جرين بلازا، مجمع سموحة، رينيسانس رويال، رويال بلازا المعمورة، الديب مول، زهران سموحة، راديو، كايروسيز، والعجمي ستار مول.
كما يعرض في محافظات: الساحل الشمالي، الإسماعيلية، المنصورة، السويس، الغردقة، طنطا، الزقازيق، مرسى مطروح، المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، بورتو "العين السخنة"، دنيا "بنها"، السفينة "جمصة"، روزادة "بني سويف"، وروزادة "شبين الكوم".
"حرب كرموز" من بطولة أمير كرارة، النجم العالمي سكوت ادكنز "بويكا"، غادة عبدالرازق، محمود حميدة، مصطفى خاذر، روجينا، محمود حجازي، من تأليف وإنتاج محمد السبكي، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمي.