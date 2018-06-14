تعرف على موعد وأماكن عرض "حرب كرموز" في محافظات مصر (صور)

قرر صناع فيلم "حرب كرموز"، طرحه بدور العرض السينمائي في القاهرة والمحافظات، بدءاً من اليوم الخميس، الموافق 14 من يونيو الجاري، حفلة التاسعة مساءاً، وذلك بعد الاحتفال بعرضه الخاص منذ أيام قليلة.





يعرض الفيلم في القاهرة، في سينمات وسط البلد، ومدينة السادس من أكتوبر، ومنطقة مدينة نصر، ومصر الجديدة، والتجمع، وسينما الهرم وكايرو مول بمحافظة الجيزة، وسينما جالاكسي المنيل، والتحرير بالدقي، وسينما الزمالك، وسينما مول الأمير بشبرا مصر.



