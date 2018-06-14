تعرف علي أهم المدن الترفيهية في النمسا



1– مدينة Prater:



يرجع تاريخ انشاء هذه المدينة إلى القرن الثامن عشر، حيث تم افتتاح هذه المدينة منذ عام ١٧٦٦، ولهذا تعتبر من أقدم مدن الملاهي التي مازالت تعمل حتى الآن، وتقع في منتصف حديقة عامة في العاصمة النمساوية فيينا ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال وسائل النقل العام، ويطلق عليها السكان المحليين للنمسا اسم Wurst Prater



تبلغ مساحة مدينة ملاهي Prater حوالي ستة كيلومترات كما أنها تحتوي على أكثر من ٢٥٠ لعبة مناسبة لمختلف الأعمار، ومن أجمل الألعاب التي يمكن تجربتها هي العجلة الدوارة العملاقة، كما يمكن الذهاب إلى إحدى المطاعم أو المقاهي وتناول وجبة العشاء أو أحد المشروبات المفضلة



يمكن الوصول إلى مدينة Prater الترفيهية عن طريق التوقف في محطة قطار Praterstern Bahnhof وهذه المحطة تبعد عن مدينة الملاهي لمدة خمسة دقائق سيرا على الأقدام.





2– مدينة Pillersee Family Land:



من أجمل المدن الترفيهية في النمسا وأكثرها تميزا حيث يوجد بها عدد كبير من الألعاب الترفيهية والألعاب المائية المناسبة لجميع الفئات العمرية وتقع هذه المدينة في وادي Pillersee خارج مدينة براتر الواقعة في العاصمة فيينا.



يوجد داخل المدينة الترفيهية مجموعة من الألعاب التي تميزها عن غيرها من المدن الترفيهية الأخرى حيث تحتوي على أطول قطار عالمي في النمسا بأكملها يبلغ طوله أربعمائة مترا ويصل إرتفاعه إلى عشرة أمتار ولعبة دوامة التمساح (Crocodile Merry-go-round)، بالاضافة إلى وجود صالة تسلق داخلية عملاقة، وحديقة حيوانات أليفة، وصالة داخلية يتم فتحها في حالة الأحوال الجوية السيئة

– يمكن زيارة مدينة الملاهي جميع أيام الأسبوع وطوال اليوم ولكنها لا تعمل إلا في أشهر محددة من شهر مايو وحتى شهر أكتوبر.





3– مدينة Fantasiana Strasswalchen Amusement Park:



من أكثر مدن الالعاب تميزا بالنمسا حيث يوجد بها عدد كبير جدا من الألعاب والأماكن الترفيهية التي يمكن زيارتها وهي مناسبة لجميع الفئات العمرية وجميع أفراد الأسرة، وتقع في مدينة سالزيورغ النمساوية.



يوجد في هذه المدينة الترفيهية أكثر من خمسين عامل جذب سياحي ولهذا لن يصاب الزائر أي شعور بالملل أثناء جولته.



ومن أجمل الأماكن الي يمكن زيارتها خلال التجول في المدينة هي الغابة الخيالية، عالم الديناصورات، فناء القلعة، البلدة الغربية شرق أفريقيا، منطقة عمل،Pilz Hausen.



يوجد قطار برية داخل المدينة وهو أحد أشهر قطارات الملاهي في النمسا قلعة دراكولا وهي واحدة من أفضل ألعاب الرعب في النمسا، وبرج “Mami Wata” المائي حيث يصل طوله إلى سبعة عشر مترا ويوجد به منزلقات مائية، يبلغ سعر تذكرة الدخول للطفل ١٤ يورو، أما سعر تذكرة الدخول للبالغين ١٦ يورو.





4- مدينة Family Park Neusiedl Erase:



مدينة Family Park Neusiedl Erase من أشهر المدن الترفيهية في النمسا، تصل مساحتها إلى ما يزيد عن ١٤٥٠٠٠ متر مربع، وتقع في مدينة زيميلاسي، وتحتوي هذه المدينة على الكثير من الألعاب والأماكن الترفيهية والألعاب المائية، مما يجعلها مناسبة لجميع الفئات العمرية وزيارات الأسر والعائلات والأصدقاء.



يوجد داخل المدينة أجزاء مختلفة تماما عن بعضها البعض وهي قلعة التجربة، والألعاب المائية والمسرح الموسيقي وملاعب الاستكشاف، والغابة الخيالية والجزيرة المغامرات والمزرعة.



كما يوجد بها حديقة تحتوي على مناظر طبيعية رائعة واشجار خضراء كثيفة وضخمة وزهور ملونة وهنا يمكن الجلوس في الهواء والاسترخاء والتمتع بالجو المبهج، كما توفر مدينة الملاهي ما يزيد عن مائة موقف للسيارات وثلاثين موقف للحافلات بالإضافة إلى وجود أماكن لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة ومواقف للدراجات.



تعتبر مدن الملاهي الترفيهية والألعاب المائية من أهم وسائل الجذب السياحي في النمساأهم المدن الترفيهية في النمسا: