التحالف العربي يشن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في محيط مطار الحديدة

شنت قوات التحالف العربي، اليوم الخميس، غارات مكثفة على مواقع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في محيط مطار الحديدة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي، تحركات لميليشيات الحوثي في الخط الساحلي في مديرية الدريهمي على أطراف مدينة الحديدة.

وبدأت قوات المقاومة اليمنية المشتركة وقوات الجيش اليمني، منذ قليل، معركة تحرير الحديدة من قبضة الحوثيين.