ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قبعة القش الضخمة تتربع على عرش موضة الإكسسوارات النسائية

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:36 ص
قبعة القش الضخمة تتربع على عرش موضة الإكسسوارات النسائية
قبعة القش الضخمة
طباعة
 
بعد أن تألقت بها عارضات دور الأزياء العالمية Jacquemus وMissoni، تربعت قبعة القش الضخمة على عرش موضة الإكسسوارات النسائية في صيف 2018.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية سونيا جراو أن قبعة القش الضخمة تمتاز بحافة عريضة، لذا فهي توفر للمرأة حماية فعالة من أشعة الشمس من ناحية وتمنحها إطلالة جذابة وفخمة من ناحية أخرى.

وأضافت جراو أن قبعة القش الضخمة تتناغم مع الفساتين الماكسي الانسيابية والبلوزات المصنوعة من الكتان في أنشطة الحياة اليومية، وكذلك مع البكيني ذي الوسط العالي في الإطلالة الشاطئية.
المزيد عن: موضة قبعة القش الضخمة فاشون اكسسوارات نسائية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
روسيا
x
17:00
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/14/2018 11:30:00 AM