طيران ناس يدشّن رحلاته إلى وجهاته الخمس الجديدة

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط،‏ عن ‏تدشين رحلاته المباشرة من الرياض وجدة والدمام إلى كل من جورجيا واليونان وأذربيجان والنمسا، إضافةً إلى مدينة طرابزون التركية.





وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للتوسع الذي ينتهجه طيران ناس في خطته الاستراتيجية لعام 2018، والتي تستهدف الوصول إلى العديد من الوجهات التي يحتاج إليها السوق السعودي. وفق صحيفة "سبق"





وفي هذا الصدد قال الرئيس التنفيذي لطيران ناس، الأستاذ بندرالمهنا: "نفخر في طيران ناس بإطلاق رحلات‏ مباشرة لهذه الوجهات الجديدة في إطار خططنا التوسعية، لنكون أول طيران وطني يُطلق رحلات ‏مباشرة إلى تبليسي وباكو وأثينا وفيينا".





وأضاف المهنا: "نسعى من خلال هذا التوسع إلى الوصول للوجهات التي ‏يرغبها ضيوفنا المسافرون ونحقق لهم تطلعاتهم دومًا وخصوصًا في فترة الصيف".‏





وقد احتفل طيران ناس بانطلاق رحلاته لتلك الوجهات الجديدة والتي بدأت من تاريخ 7 يونيو إلى طرابزون التركية، ثم تلاها احتفاله مع ضيوفه المسافرين من الرياض وجدة إلى فيينا وباكو وتبليسي وأثينا. ويمكن للراغبين السفر على رحلات طيران ناس الحجز عليها من خلال وكلاء البيع أو الموقع ‏الإلكتروني لطيران ناس ‏www.flynas.com‏ ، أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية أو عبر التواصل ‏مع مركز الاتصال على مدار الساعة920001234.‏





وكان المهنا قد أعلن في وقت سابق، خلال مشاركته في فعاليات ملتقى سوق السفر بدبي هذا العام، عن ‏استعداد طيران ناس لإطلاق رحلات إلى وجهات جديدة في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، ‏لتلبية الطلب المتزايد على الوجهات الصيفية المفضلة للمسافرين. ‏





نبذة عن طيران ناس:





طيران ناس هو الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط. يضم أسطول طيران ناس 30 طائرة من طراز إيرباص A320 ويشغّل أكثر من 1100 رحلة أسبوعيًا. ويصل طيران ناس إلى أكثر من 17 وجهة داخلية و53 وجهة دولية. ومنذ انطلاقته عام 2007، قدّم طيران ناس خدماته لأكثر من 38 مليون راكب، تم نقلهم بنجاح من المطارات المحورية في الرياض وجدة والدمام وأبها.





يحرص طيران ناس على تقديم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار، والالتزام بدقة مواعيد السفر وخدمة العملاء المتميزة، مما ساهم بحصوله على جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لأربعة أعوام متتالية 2015 و 2016 و 2017 و 2018 بالإضافة إلى جائزة سكاي تراكس عام 2017.





ولمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.flynas.com







