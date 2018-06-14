ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سعر الدولار اليوم الخميس 14-6-2018 في البنوك الخمسة الكبرى

الخميس 14/يونيو/2018 - 09:33 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 14-6-2018 في البنوك الخمسة الكبرى
طباعة
 
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الخميس، ليسجل في بنك كريدي أجريكول سعر 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك البركة عند 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك مصر والأهلي والقاهرة عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك قناة السويس عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع،واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي عند 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع.
المزيد عن: سعر الدولار في السوق السوداء سعر الدولار في البنوك سعر الدولار اليوم سعر الدولار الآن سعر الدولار الدولار اعلى سعر للدولار اسعار الدولار اليوم أسعار الدولار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
روسيا
x
17:00
السعودية
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/14/2018 9:50:24 AM