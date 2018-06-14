سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 14-6-2018

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل في بنك كريدي أجريكول سعر 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.





وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك البركة عند 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 17.77 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع.





وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك مصر والأهلي والقاهرة عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





وظل سعر الدولار ثابتا في بنك قناة السويس عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار في بنك العربي الأفريقي عند 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع.