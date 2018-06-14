عاجل.. بيان هام من الديوان الملكي السعودي بشأن ولي العهد

غادر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى روسيا اليوم؛ وذلك استجابةً لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بذلك.









تفصيلاً، فقد صدر بيان من الديوان الملكي هذا نصه:

استجابةً للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، من فخامةالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة جمهورية روسيا الاتحادية ولقاء فخامته وحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم الحادية والعشرين ومباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي، ولصدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- بذلك؛ غادر سموه -بحفظ الله تعالى- هذا اليوم 30/ 9/ 1439هـ الموافق 14/ 6/ 2018م إلى جمهورية روسيا الاتحادية. حفظ الله سموه في سفره وإقامته.



