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أحلام تكشف سبب غيابها عن حفلات العيد في السعودية

الخميس 14/يونيو/2018 - 09:19 ص
أحلام تكشف سبب غيابها عن حفلات العيد في السعودية
احلام
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الفجر الفني
 

 تشهد السعودية نشاطاً فنيًا مكثفًا في عيد الفطر، بينما لاحظ محبو النجمة الإماراتية أحلام غيابها عن تلك الحفلات رغم انتظارهم لها، مما دفعها لتفسير سبب هذا الغياب.

أحلام وعبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" كشفت عن سبب غيابها عن حفلات العيد في السعودية فكتبت: "تستاهل الطيب وعبدالله ما قصر كلمني اول الناس لحفل في الرياض وجده بس للأسف أنا مرتبطه بحفل بنفس التاريخ والقادم أقوى واوعدكم بحفلات كما عودتكم تليق لجمهوري وكيف عاد لو كانت هالحفلات في السعوديه ومع الأخ الصديق والاعلامي القدير عبدالله مخارش انتظرونا".

الجدير ذكره أن أحلام تواصل وحتى يومنا هذا حصد نجاح أغنيتها الأخيرة "على كثر الوفى فيني"  من كلمات وألحان عبدالرحمن العثمان، وتوزيع عصام الشرايطي حيث تحافظ بها على المراتب الأولى في سباقات الأغاني العربية كافّة.

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