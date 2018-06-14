أول تعليق لـ ناصيف زيتون بعد رحيل والده

وجه النجم ناصيف زيتون رسالة مؤثرة جدًا لوالده الذي رحل عن عالمنا أول الأسبوع الجاري، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".





وكتب ناصيف: "أبي ان اذيتك بدموعي فسامحني، فليس للمشتاق حول ولا قوة… الله يرحم روحك ونفسك بالسما”.





ثم تابع ناصيف زيتون وشكر كل الذين ساندوه وعائلته في مصابهم الأليم وكتب: "بشكر الكلّ عوقفتهن معنا وتعزيتهم النا بهل الفاجعة اللي اصابتنا، كلّ قريب، صديق، صحافي، زملاء ومشاهير وطبعاً كلّ محبّين ناصيف الياس زيتون الله يحفظ اهلكم ".