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أول تعليق لـ ناصيف زيتون بعد رحيل والده

الخميس 14/يونيو/2018 - 09:11 ص
أول تعليق لـ ناصيف زيتون بعد رحيل والده
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الفجر الفني
 
وجه النجم ناصيف زيتون رسالة مؤثرة جدًا لوالده الذي رحل عن عالمنا أول الأسبوع الجاري،  عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وكتب ناصيف: "أبي ان اذيتك بدموعي فسامحني، فليس للمشتاق حول ولا قوة… الله يرحم روحك ونفسك بالسما”.

ثم تابع ناصيف زيتون وشكر كل الذين ساندوه وعائلته في مصابهم الأليم وكتب: "بشكر الكلّ عوقفتهن معنا وتعزيتهم النا بهل الفاجعة اللي اصابتنا، كلّ قريب، صديق، صحافي، زملاء ومشاهير وطبعاً كلّ محبّين ناصيف الياس زيتون الله يحفظ اهلكم ".
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