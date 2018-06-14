رئيس الأركان التركي يجري اتصالًا هاتفيًّا بالقائد الأعلى لقوات الأطلسي في أوروبا
الخميس 14/يونيو/2018 - 09:12 ص
أسماء العزب
أجرى رئيس الأركان التركي خلوصي أكار، صباح اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًّا بالقائد الأعلى لقوات الأطلسي في أوروبا كورتيس سكاباروتي حول خارطة طريق منبج السورية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، في خبر عاجل لها.
وبحث أكار في الاتصال الهاتفي مع سكاباروتي
الوضع الأمني في شمال سوريا، والمبادئ الأمنية المدرجة في خارطة طريق منبج.
وبحث أكار في الاتصال الهاتفي مع سكاباروتي
الوضع الأمني في شمال سوريا، والمبادئ الأمنية المدرجة في خارطة طريق منبج.