رئيس الأركان التركي يجري اتصالًا هاتفيًّا بالقائد الأعلى لقوات الأطلسي في أوروبا

أجرى رئيس الأركان التركي خلوصي أكار، صباح اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًّا بالقائد الأعلى لقوات الأطلسي في أوروبا كورتيس سكاباروتي حول خارطة طريق منبج السورية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، في خبر عاجل لها.



