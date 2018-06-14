"السيسي" يهنئ المصريين في فرنسا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

نقل السفير إيهاب بدوى، سفير مصر فى باريس ومندوبها الدائم باليونسكو، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أبناء الجالية المصرية فى فرنسا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





وجاء فى برقية التهنئة ما يلي:"الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج: يسعدنى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأدعو الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بالخير و اليمن و البركات و على مصرنا الحبيبة بالمزيد من الأمن و الأمان، عيدكم سعيد مبارك وتحيا مصر دائما فى أعياد و تقدم و ازدهار".





ومن جانبه، عبر السفير إيهاب بدوى عن أصدق التهانى للجالية المصرية بفرنسا بمناسبة حلول عيد الفطر، متمنيًا أن يعيده الله على الجالية وعلى مصر بكل الخير و الرخاء.



