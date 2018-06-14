قوات المقاومة اليمنية المشتركة تتقدم جنوبي الحديدة

أعلنت مصادر ميدانية، اليوم الخميس، تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة جنوبي الحديدة مدعومة بمقاتلات التحالف العربي وتخوض معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثي.

وشنت طائرات التحالف العربي، غارات على مواقع ميليشيات الحوثي غربي مديرية زبيد في الساحل الغربي لمحافظة الحديدة.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي، تحركات لميليشيات الحوثي في الخط الساحلي في مديرية الدريهمي على أطراف مدينة الحديدة.

وقد بدأت قوات المقاومة اليمنية المشتركة وقوات الجيش اليمني، منذ قليل، معركة تحرير الحديدة من قبضة الحوثيين.