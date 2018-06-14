"الجزيرة" القطرية تستنفر طواقمها لتشويه عملية "النصر الذهبي" في اليمن

مع اقتراب تحرير محافظة الحديدة اليمنية من قبضة الميليشيات الحوثية لتكون بداية النصر الكامل لتحرير كافة الأراضي، أكد مراقبون لصحيفة "الوطن" السعودية، أن إعلام تنظيم الحمدين، وعلى رأسه قناة الجزيرة القطرية، استنفر طواقمه لتشويه عملية النصر الذهبي، وهناك حالة من الحزن تعد من باب الدبلوماسية التي تمارسها قطر لاستمرار كسب رضا إيران.

وأضافت الصحيفة، اليوم الخميس، أن مصادر عسكرية كشفت "نجاح طيران التحالف العربي بقيادة السعودية في تدمير كافة خطوط الدفاع والتحصينات الحوثية بمدينة الحديدة، بمشاركة 3 ألوية تابعة للجيش اليمني".

النصر الذهبي

وذكرت الصحيفة أيضاً أن "عملية النصر الذهبي على الساحل الغربي، انطلقت بعد أن حررت قوات الجيش أولى مناطق مدينة الحديدة بإسناد مباشر من طيران التحالف العربي، واستهدف طيران التحالف العربي بعشرات الغارات الجوية مواقع وتحصينات ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديريتي بيت الفقيه والدريهمي، بالتزامن مع تقدم لقوات الجيش والمقاومة في ضاحية النخيلة جنوبي الحديدة".

أهم عمليات التحالف

وأكد المحلل السياسي ماجد الرئيسي "أن عملية تحرير الحديدة تعتبر من أهم عمليات التحالف في اليمن منذ انطلاقة عاصفة الحزم، لأسباب عديدة أهمها البعد الإستراتيجي لموقع الحديدة، كونها تحتوي على أكبر ميناء في اليمن، حيث إن هذا الميناء يعد نافذة لتهريب وإيصال الأسلحة والأموال للحوثيين".

وبالنسبة لتنظيم الحمدين، أوضح الرئيسي أن إعلامهم موجه ولم ينقل إلا سياسة تنظيم الحمدين المناوئة بشكل عام للتحالف ولمجلس التعاون.