مسؤول: اعتقال نحو 2800 إرهابي في كردستان العراق منذ نهاية 2017

اعتقلت قوات إقليم كردستان العراق (شمال) 2753 مقاتلاً أغلبهم عراقيون، بالإضافة إلى عرب وأجانب منذ نهاية 2017 حتى مارس الماضي، بحسب ما أفاد المنسق الدولي في حكومة الإقليم ديندار زيباري.

وقال زيباري أن "أغلب هؤلاء اعتقلوا بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، من داخل مخيمات النازحين، و(اعتقل) آخرون في مراكز مدن الإقليم بينها أربيل حيث كانوا يختبئون".

وأضاف "سلمنا 853 من هؤلاء المعتقلين إلى الحكومة الاتحادية" و"الآن نحن مستعدون لتسليم 300 اخرين، أغلبهم من العراقيين".

وأشار أيضاً إلى قيام حكومة الإقليم بتسليم بعض الأجانب لقنصليات بلدانهم الموجودة في إقليم كردستان، من دون تفاصيل اضافية.

ويقول مراقبون إنه "تم اعتقال نحو 20 ألف رجل وامرأة يشتبه بانتمائهم الى تنظيم داعش، بعضهم برفقة أطفالهم، في العراق" خلال العمليات العسكرية التي نفذت لطرد مقاتلي داعش الذين سيطروا على ثلث مساحة العراق بعد هجوم في يونيو 2014.