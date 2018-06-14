لأول مرة في مصر.. توفير خدمة "واي فاي" بالمجان بشوارع شرم الشيخ

في سابقة تعد الأولى من نوعها ليس بشرم الشيخ فقط بل على مستوى مصر كلها، أن يتم توفير خدمة إنترنت بالمجان في أي من شوارع مدن مصر، تم بشرم الشيخ توفير خدمة" الواي فاي" بشارع السلام في مدينة شرم الشيخ من خلال خطة تطوير المدينة لتضاحي أفضل مدن العالم.





وتفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، محطة حي النور المتطورة بحي النور بشرم الشيخ، والتي تشمل رصف وإنارة وتجميل وكشك انتظار للجمهور والزائرين، ومكيف ومزود بخدمة "الواي فاي" المجاني كخدمة للمواطنين لأول مرة، ومزود أيضا بشاشات عرض، والمحطة مصممة طبقا لأحدث التقنيات التكنولوجية، وبها سبل الراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.





وقال "فودة"، إن هذه المحطة تعد كنموذج أولي سيتم تعميمه بشارع السلام بشرم الشيخ، بإنشاء 10 محطات مزودة بالواي فاي المجاني لجميع المواطنين بشرم الشيخ في خطوة لتعميمها بالمدينة ككل، مؤكدًا أ ن هذا النموذج بدون تحميل موازنة الدولة أية نفقات، حيث تم التعاقد مع إحدى شركات الدعاية والإعلان لإنشاء هذه النماذج بالمجان في مقابل استغلالها في مجال الدعاية والإعلان طبقا لشروط المحافظة.





وفي استطلاع للرأي، أشاد المواطنون بهذه الخدمة الجديدة والتي تعتبر علي حد قولهم، حلم تحقق على أرض شرم الشيخ.





كما تفقد المحافظ أماكن شاشات عرض مباريات المونديال بمنطقتي شارع قصر الثقافة والسوق القديم، حيث سيتم عرض المباريات بها بالمجان للجمهور، إضافة لشاشة بمدينة طور سيناء.



