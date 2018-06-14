"هاملت" يحصد الجائزة الأولي.. وزيرة الثقافة تكرم مبدعي وشباب مسارح الأقاليم

خلق جيل من شباب المبدعين يحمل راية قوة مصر الناعمة في المستقبل القريب هو احد الاهداف التي تسعي اليها وزارة الثقافة وفي ليلة كان بطلها شباب المسرح المصري في الاقاليم، شهدت الدكتور ايناس عبد الدايم وزير الثقافة مساء الاربعاء حفل توزيع جوائز مهرجاني النوادي ال ٢٧ والأقاليم المسرحية ٤٣ على مسرح مركز الجيزة الثقافي واللاتي تنظمهما الهيئة العامة لقصور الثقافة وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتورة أحلام يونس رئيس اكاديمية الفنون والدكتور أشرف زكي نائب رئيس الاكاديمية.





وقالت وزير الثقافة إننا اليوم نختتم مهرجانيين أحدهما هو اقدم المهرجانات المسرحية في مصر يحتفل بدورته الـ٤٣، وعبرت عن سعادتها بالشباب وطاقتها الإبداعية مؤكدة على ان المهرجانان يذخران بفرق مسرحية تمثل جميع المحافظات المصرية وهذا اكثر ما يميزهما واشارت الي اهمية المسرح في التأثير علي المجتمع لانه يتواصل مع الجمهور مباشرة بدون حواجز ووعدت بان يشهد المهرجانان تطورا خلال الدورات القادمة موضحه الاهتمام بالتوصيات التي خرجت بها لجان التحكيم.





فيما اكد احمد عواض على أن الهيئة بصدد وضع مشروع للمسرح في الثقافة الجماهيرية سوف يطرح للنقاش بمشاركة فناني المسرح في المحافظات للخروج بأفضل الرؤى لتستمر عروض مسرح الثقافة الجماهيرية طوال العام، واضاف عواض أن الهيئة نظمت خلال شهر رمضان ٥١٥٦ فعالية ثقافية وفنية في القاهرة والمحافظات منها ما هو بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني.





ثم اعلن الكاتب الصحفي يسري حسان رئيس لجنة تحكيم المهرجان الختامي لنوادي المسرح التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى فرق نوادي المسرح في المحافظات لتقديم عروض افضل في الدورات القادمة على مستوى الأداء والألحان والديكور والنصوص المسرحية وجميع عناصر العمل المسرحي.





بدأت الاحتفالية بأوبريت "ليالي مسرحنا" قدمه فريق اوبرا عربي وفرقة الحريه وتناول مسيرة المهرجانان في لوحات صممها الشباب بشكل مبهر اعقبها إعلان جوائز المهرجان والتي جاءت كالتالي: اولا منحت لجنة التحكيم شهادات تقدير للعناصر الفنية المتميزة وهم فريق التمثيل في عرض "كلمات متقاطعة" لنادي مسرح الجيزة، محمود القاضي عن إخراج عرض " مذكرات المفتش جافير" لنادي مسرح السادات، محمد فوزي عن دوره في عرض "الفخ" لنادي مسرح موط، محمد سالم عن اضاءة عرض "سوء تفاهم" لنادي مسرح الاسماعيلية.





ثانيا جائزة الألحان فاز بالمركز الاول محمد السعيد عن عرض "زهرة" لنادي مسرح المنصورة، وفاز بالمركز الثاني مغتز مجدي عن عرض "كوميديا الايام السبعة" لنادي مسرح الانفوشي.





ثالثا جائزة افضل ديكور فاز بالمركز الاول ريهام الكاشف عن عرض "استوديو" لنادي مسرح شبين الكوم، وفاز بالمركز الثاني ابراهيم حسن عن اضاءة عرض "كوميديا الايام السبعة" لنادي مسرح الانفوشي.





ثالثا جائزة أفضل نص مسرحي فاز بالمركز الاول علاء الكاشف عن عرض "استوديو" لنادي مسرح شبين الكوم، والمركز الثاني هشام يحيى عن عرض "غمض عنيك " لنادي مسرح السلام.





رابعا جائزة افضل ممثلة فازت بالمركز الأول سماسم جامع عن دورها في عرض "استوديو" ، اما المركز الثاني حصلت عليه حنان سلامة عن دورها في عرض "زهرة" لنادي مسرح المنصورة.





خامسا جائزة افضل ممثل حصل على المركز الاول خليل ايمن عن دوره في عرض "مذكرات المفتش جافير" لنادي مسرح المحلة الكبري، وفاز بالمركز الثاني مصطفى عماد عن دوره في عرض "كوميديا الايام السبعة"

سادسا جائزة افضل مخرج فاز بالمركز الاول مؤمن بكري عن عرض "كوميديا الايام السبعة" اما المركز الثاني ذهب لعلاء الكاشف عن عرض "استوديو".





سابعا افضل عرض فاز بالمركز الاول عرض "استوديو" لنادي مسرح شبين الكوم، وفاز بالمركز الثاني عرض "كوميديا الايام السبعة" لنادي مسرح الانفوشي.





ثم اعلنت جوائز مهرجان الاقاليم والتى جاءت كالتالي؛؛

اولا جوائز النص المسرحي حيث حجبت لجنة التحكيم جائزة المركز الاول فيما حصل على المركز الثاني حسام عبد العزيز عن عرض "بير السقايا" ، وحصل على المركز الثالث اسامة البنا عن اعداد النص المسرحي لعرض "الولايا" كما منحت اللجنة شهادة تقدير لكاتب عرض "نساء شكسبير".





ثانيا جائزة افضل ديكور حصل عل. المركز الأول خالد عطا الله عن عرض "بير السقايا" ، اما المركز الثاني لمحمد سعد عن عرض "ساحرات سالم"، اما المركز الثالث فجاء مناصفة بين وائل عبد الله عن عرض " هاملت" وفاطمة ابو المجد عن عرص " المهرج نيل" ومنحت اللجنة شهادات تقدير لكل من هادي خليفة عن تصميم ازياء عرض "رجل القلعة" وابراهيم الفرن عن اضاءة مسرحية "ساحرات سالم".





ثالثا جائزة الأشعار فاز بالمركز الأول ناهر حسن عن اشعار عرض "محاكمة واد من جنوة" اما المركز الثاني حصل عليه سامح عثمان عن اشعار عرض "علي الزيبق" ، والمركز الثالث مناصفة بين عبد الوهاب على عن عرض "رجل القلعة" وحمود عبد المعطي عن عرض " ارض لا تنبت الزهور".





رابعا جائزة الالحان فاز بالمركز الاول علاء غنين عن عرض "محاكمة واد من جنوة" اما المركز الثاني حصل عليه ايهاب حمدي عن عرض "ارض لاتنبت الزهور" والمركز الثالث حصل عليه محمد شمس عن عرض "على الزيبق" ومنحت اللجنة شهادة تقدير ل جورج فتحي على الاعداد الموسيقي.





خامسا جائزة التمثيل رجال فاز بالمركز الاول مناصفة عبد المنعم هشام عند دوره في عرض "هاملت" واشرف عودة عن دوره في عرض "رجل في القلعة" ، وجاء المركز الثاني مناصفة بين محمد مكي عن دوره في عرض "ساحرات سالم" وممدوح الميري عن دوره في عرض "هاملت" ، والمركز الثالث مناصفة بين طارق عبد اللاه ومحمود احمد محمود عن دورهما في عرض "المهرج نيل" فيما منحت اللجنة تميز في الاداء لكل من رجائي فتحي عن دوره في "رجل القلعة" واحمد جنيدي ومحمد طرفاية وحسين محمد عن ادوارهم في عرض "ارض لا تنبت الزهور" وانس الجندي عن دوره في عرض "علي الزيبق".





سادسا جائزة التمثيل رجال فازت بالمركز الاول فاطمة احمد عن دورها في عرض " ساحرات سالم"، اما المركز الثاني مناصفة بين نرمين نبيل عن دورها في عرض "هاملت" ورضوى حسن" عن دورها في عرض "ساحرات سالم" اما المركز الثالث فحاء ايضا مناصفة بين ريهام عبد الرازق عن دورها في عرض "علي الزيبق" ودينا السواح عن دورها في عرض "ارض لا تنبت الزهور" ومنحت اللجنة شهادات تقدير لكل من لمياء هاشم وهبة العطار ونورهان رمزي.





سابعا جوائز الاخراج فاز بالمركز الاول سامح بسيوني عن عرض "هاملت " اما المركز الثاني محمد مكي عن عرض "ساحرات سالم" والمركز الثالث احمد عبد الجليل عن عرض "محاكمة واد من جنوة"؟.





ثامنا جائزة افضل عرض مسرحي فاز بالمركز الاول عرض " هاملت" وجاء في المركز الثاني عرض "عرض ساحرات سالم" والمركز الثالث عرض "محاكمة واد من جنوة"