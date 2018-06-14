توفيق عكاشة لمشاهديه: "ركزوا معايا.. ملعون أبو المسلسلات"
الخميس 14/يونيو/2018 - 07:39 ص
الفجر الفني
ناشد الإعلامي توفيق عكاشة، مشاهديه بالتركيز معه في تلك الحلقة، التي تعرض في برنامج "مصر اليوم"، على قناة "العاصمة"، وعدم مشاهدة المسلسلات الرمضانية، قائلًا: "ملعون أبو المسلسلات دي بتضيع وقت".
وأضاف "عكاشة": "المسلسلات لا بتقول معلومة مفيدة، وإحنا هنا بنقول قصص ومعلومات وحواديت خطيرة، لا المسلسلات بتعرضها ولا اللي كاتب المسلسلات يعرفها من الأساس".
وتابع: "ركزوا معايا عشان متخدوش امتياز في الجهل والغباء".
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