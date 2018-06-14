وزير الثقافة يُقيل قائد الأوركستر السمفوني

كشفت صفحة أصدقاء الاوركستر السمفوني التونسي على موقع “فايسبوك” ان وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين أقال قائد الاوركستر السمفوني حافظ مقني مُستبقا بذلك استقالته.





وكان مقني قد كشف في تصريح لأسبوعية “الشارع المغاربي” انه قد يضطر لتقديم استقالته مُتهما الوزير زين العابدين بتحويل وجهة عرض “اوبرا عائدة” الذي كان سيحييه الاوركستر بالمسرح الاثري بقرطاج بمشاركة الاوركستر السمفوني الايطالي ،الى مدينة الثقافة.





ولفت الى ان العرض المذكور مدعوم من الاتحاد الاوروبي مبرزا ان العمل على إعداده انطلق من 3 اشهر مستنكرا كيفية “افتكاك الوزير العرض وتوجيه أوامر للاوكستر بالتخلي عنه لفائدة أوبرا تونس بمدينة الثقافة”.





وشدد المتحدث على إنه وجد نفسه مضطرا لالغاء العرض بسبب السياسية الفوقية التي قال انه تم تسليطها على الاوركستر كاشفا ان 100 عازف وقعوا على عريضة مُنددة بقرار الوزير الذي وصفه بالجائر.





وأكد المايسترو حافظ مقني ان عازفي الاوركستر لم تتقاضوا أجورهم منذ الصائفة المنقضية .





وأشار الى انه بصدد الاتصال بعدد من النواب لتحديد جلسة يكشف فيها عن المشاكل التي يعيش على وفعها الاوركستر.