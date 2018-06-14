ألمانيا: إيقاف تونسي وزوجته بشبهة التحضير لهجوم إرهابي

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنّ وحدات خاصة من الشرطة أوقفت تونسيا وزوجته في مدينة كولونيا غرب البلاد بعد العثور على مادّة يُشتبه في أنّها سامّة داخل شقّتهما، مشيرة الى أنها “لا تستبعد أن يكون إطار العملية إرهابيا”.





وأضافت الوكالة أنّ المحقّقين يحاولون معرفة ما إذا كان الزوجان يستعدّان لتنفيذ هجوم إرهابي، مشيرة الى أن المادة المشبوهة ستخضع للتحليل وإلى أن النيابة العمومية لم تدل بأي تعليق حول القضية.





وقال المتحدث باسم الشرطة: “قررنا التحرك سريعا لتجنّب حصول أي خطر”، مضيفا “الزوجة ألمانية واعتنقت الإسلام في الفترة الأخيرة وتكفّلت الأجهزة الاجتماعية في مدينة كولونيا بالعناية بأطفال الزوجين المشتبه بهما”.





جدير بالذكر أن السلطات الألمانية في حالة استنفار بسبب الهجمات الارهابية التي شهدتها أراضي البلاد في السنوات الأخيرة والتي كان أخطرها الهجوم الذي نفّذه التونسي انيس العامري في ديسمبر 2016 بشاحنة على سوق في برلين والذي تبناه تنظيم “داعش” الإرهابي.



