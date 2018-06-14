المنجي الحرباوي: النواب استشاروا حافظ قبل اجتماعهم بالشاهد

أكد الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس المنجي الحرباوي، أن اللقاء الذي جمع الأربعاء أعضاء عن لجنة تقييم العمل الحكومي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد تم بعلم وبعد إستشارة المدير التنفيذي للحركة حافظ قائد السبسي .





وأوضح الحرباوي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن الإجتماع كان بطلب من أعضاء اللجنة التي قال إنها إرتأت في إطار ما تشهد الساحة السياسية من مستجدات الإجتماع برئيس الحكومة قبل الإنطلاق في عملها.





وكان مصدر موثوق به قد أكد لـ “الشارع المغاربي” أن أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها على مستوى كتلة نداء تونس لتقييم أداء الحكومة قد يطرحون ما تم تداول بخصوص مزاعم تخطيط وزير الداخلية المقال لطفي ابراهم لانقلاب وما رافق ذلك من حديث وتأويلات لتبيان الصواب من الخطأ واتخاذ الإجراءات اللازمة في صورة إن كان ما راج صحيحا.





ووفق نفس المصدر فإن المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي غير راض عن هذه اللجنة خاصة أنها لم تعلمه بإجتماعها بالشاهد ولم تخبر كل أعضاء الكتلة باللقاء.





وتضمّ اللجنة 14 نائبا هم جلال غديرة ومحمد سعيدان ورمزي خميس وإكرام مولاهي ولمياء الدريدي وعبير العبدلي وحسام بونني وفيصل خليفة ولمياء الغربي وأميرة الزوكاري وعماد أولاد جبريل وهدى تقية وابتهاج بن هلال وهالة عمران.