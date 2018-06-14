عزل إمام حرض على قتل المنجي الرحوي

كشف كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة خالد العبيدي أنه تم اليوم الاربعاء 13 جوان 2018 عزل إمام بجامع وسط المدينة بسبب تدوينات على صفحته الشخصية بموقع فايسبوك قال إنها تضمنت تحريضا على القتل.

وأوضح العبيدي لإذاعة شمس اليوم أن الإمام حرّض على قتل النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي وانه استهزأ من تشييد ساحة للشهيد شكري بلعيد بجندوبة.





وقال إن الإمام عمد لنشر صورة للنائب ورئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي يظهر فيها تحت حذاء مصحوبة بعبارة الانقلاب الدموي.





يُذكر ان النيابة العمومية تحركت في وقت سابق ضد عدد من الائمة قال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي انهم حرضوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تصفيته ، وذلك إبان الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد مع انطلاق تفعيل قانون المالية.





وجاء تحرك النيابة العمومية بعد تقديم الهمامي في برنامج تلفزي على الهواء عيّنة عن التهديدات التي تلقاها ، والتي حدثت بعد أشهر قليلة من قرار رئاسة الجمهورية رفع الحراسة الأمنية التي ظل يتمتع بها منذ اغتيال الشهيد بلعيد.