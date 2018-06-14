يوسف الشاهد يجتمع بعدد من قيادات حزب نداء تونس

انتظم مساء الاربعاء بدار الضيافة بقرطاج لقاء بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأعضاء الحكومة المنتمين لحزب نداء تونس وعدد من نواب الحزب بلجنة تقييم العمل الحكومي بمجلس نواب الشعب بحضور رئيس الكتلة سفيان طوبال.





وانتظم هذا الاجتماع في اطار اللجنة التي تكونت على مستوى الكتلة النيابة للحركة لتقييم العمل الحكومي وتم خلاله مناقشة العمل الحكومي وعلاقته بالبرلمان ومشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب. .

كما تمحور اللقاء حول اعادة ترميم حركة نداء تونس وتوحيد الصفوف بهدف دعم الحكومة وخلق استقرار سياسي بالبلاد، وفق تأكيد مصدر مطلع لحقائق اون لاين.





وتباحث المجتمعون في سبل اطلاق مبادرة جديدة لاعادة هيكلة حركة نداء تونس وانهاء المشاكل الداخلية وتقريب وجهات لاعادة بناء الحركة وانهاء كل الخلافات القائمة.





وتعيش حركة نداء تونس منذ على وقع خلافات داخلية كبيرة برزت حدتها في تصريح رئيس الحكومة والقيادي بالحركة يوسف الشاهد بعد أن اتهم المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي والمحيطين به بتدمير الحزب.