ارتفاع في صادرات الغلال بـ40 %

سجلت كميات صادرات الغلال للموسم الحالي ارتفاعا بنسبة 40% مقارنة بالموسم الفارط حيث بلغت الكميات المصدرة، منذ 02 جانفي 2018 والى غاية 07 جوان 2018، نحو 9296 طنا مقابل 6630 طنا خلال نفس الفترة من الموسم الفارط.





وبلغت قيمة صادرات الغلال 31,5 مليون دينار مقابل 18,5 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم الفارط اي بارتفاع بقيمة 70 بالمائة، وفق بيانات اصدرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.





ويعود هذا الارتفاع إلى مواصلة التصدير إلى السوق الليبية بنسق حثيث إذ تم تصدير، إلى غاية 07 جوان 2018، قرابة 4000 طن بقيمة تناهز 7,9 مليون دينار، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 113% في الكميات وزيادة ب300% في القيمة.





ومن أكثر الغلال تصديرا إلى السوق الليبية المشمش (2407 طن) والخوخ (895 طنا)، وفق ذات البيانات.

كما تم تسجيل تطور في الصادرات للسوق الايطالية إذ تم تصدير، منذ انطلاق الموسم، 2536 طنا بقيمة 4,3 مليون دينار مقابل 1705 طن بقيمة 1,9 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2017، حيث تم تسجيل تطور في الكميات المصدرة بنسبة 48.7 % وفي قيمة الصادرات بـ123.4 %.





مع العلم أنه تم خلال موسم 2018، العمل على دخول أسواق جديدة كالسوق النمساوية والسويسرية والهولندية. وفي ما يخص الغلال المصدرة، تبقى مادة الخوخ على راس قائمة الغلال الأكثر رواجا، إذ تم تصدير أكثر من 3360 طنا بقيمة 11,6 مليون دينار.