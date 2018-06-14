قناة نسمة تردّ على بيان الهايكا

دعت قناة نسمة مجلس نواب الشعب بالتّعجيل في إصدار القانون الجديد المنظّم للقطاع السمعي البصري وانقاذه مما يتهدده من “مخاطر أغلبها ناجم عن تصرفات الهايكا وتجاوزاتها”، وفق تقديرها.





وحملت القناة في بيان ردّت من خلاله على بيان الهايكا الاخير بشأن تعاطيها مع فاجعة غرق مركب الحراقة بقرقنة، الهيئة مسؤولية ما يمكن أن ينجر من تداعيات خطرة على القناة والعاملين بها “جراء استهدافها المتكرر والباطل والتحريض المتواصل ضدها”، وفق نص البيان.





واعتبر ذات الردّ أن “بيان الهايكا يسعى إلى التشويه والتشهير ومحاولة تلجيم القناة واسكات صوتها للمس من حرية الاتصال والتعبير التي كفلها الدستور ما يذكّر بأحلك فترات إستبداد العهد البائد”.





وأكدت القناة “اضطلاعها بدورها الإعلامي كاملاً في تغطية ومعالجة فاجعة قرقنة بصفة شاملة وفي نطاق حرية الإعلام والتعبير ونقلت الواقع بدون “ريتوش” وفتحت فضاءها لردود فعل عائلات الضحايا ومختلف رجال السياسة والمحللين والناشطين في المجتمع المدني وهو عمل مهني عادي يستوجبه حدوث مثل هذه الكوارث”.





ووصفت القناة في بيانها، بيان الهايكا بالخطير، معتبرة أنه يحمل بالأساس صبغة سياسية وأن الهايكا خلافاً لما تصرح به قد انخرطت في معارك سياسوية بتعلّة الدفاع عن اخلاقيات المهنة.



