ماذا في لقاء الطبوبي بأمين عام حزب مشروع تونس محسن مرزوق؟

قالت رئيسة المجلس المركزي لحركة مشروع تونس وطفة بلعيد، الاربعاء 13 جوان 2018، إنّ اللّقاء الذي جمع اليوم أمين عام الحزب محسن مرزوق بأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطّبوبي كان لقاء تشاوريا وقع التطرق فيه الى الأزمة التي تعيشها البلاد وكيفية تجاوزها، مشيرة الى ان الاجتماع يندرج في اطار تنسيق المواقف وسلسلة اللقاءات التي يقوم بها الطّبوبي في مشوار الحوار الوطني.





وأكّدت بلعيد في تصريح لحقائق أون لاين، على ان الظرف المتأزم الذي تعيشه البلاد من تعطل للمسار في ظل الأزمة السياسية الموجودة والصراعات الداخلية للحكومة التي تسببت في حالة من الجمود، يتطلب تكثيف اللقاءات التشاورية وتدخل مختلف الأطراف خاصّة منها الموجودة خارج الصّراع السياسي.

وأضافت وطفة بلعيد، أنه وقع خلال اللقاء التطرق الى الحلول والمبادرات المتداولة بالساحة السياسية والبحث عن أكثرها نجاعة مساهمة في تصحيح مسار البلاد.





كما قالت بلعيد “يجب على كلّ طرف تحمل مسؤوليته من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة و مجلس النواب” .

ويذكر ان وفدا من حركة مشروع تونس متمثلا في الأمين العام محسن مرزوق ورئيسة المجلس المركزي وطفة بلعيد ورئيس الكتلة البرلمانية لحركة مشروع تونس عبد الرؤوف الشريف التقى اليوم أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.





حضر اللقاء رئيسة المجلس المركزي وطفة بلعيد ورئيس الكتلة البرلمانية لحركة مشروع تونس عبد الرؤوف الشريف.