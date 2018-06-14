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مدينة العلوم بتونس توقع اتفاقيات شراكة مع أكبر مراكز العلوم والمتاحف في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية قريبا

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:49 ص
مدينة العلوم بتونس توقع اتفاقيات شراكة مع أكبر مراكز العلوم والمتاحف في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية قريبا
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محمد وليد الجموسي
 
 من المنتظر ان توقع مدينة العلوم بتونس عدد من اتفاقيات الشراكة مع أكبر مراكز العلوم والمتاحف في اوروبا والولايات المتحدة الامريكية.

ومن بين هذه المراكز مؤسسة "اونيفار سيونس" الفرنسية والمتحف العلمي "موزيوم" بتولوز (فرنسا) ومتحف التاريخ الطبيعي بجنيف بسويسرا ونظيره بالعاصمة البريطانية لندن ومتحف العلوم بالولايات المتحدة الامريكية والمتحف الامريكي للتاريخ الطبيعي بنيويورك، وفق بلاغ صادر عن مدينة العلوم بتونس.

وتم الاتفاق على مشاريع هذه الاتفاقيات اثر مشاركة وفد من مدينة العلوم بتونس في الندوة السنوية للمنظمة الاوربية لمراكز العلوم والمتاحف، التي انتظمت من 7 الى 9 جوان 2018 بمدينة جينيف بسويسرا.

وستتيح هذه الاتفاقيات تبادل الخبرات في مجال نشر المعرفة والثقافة العلمية اضافة الى تمكين اعوان مدينة العلوم بتونس من القيام بتربصات ودورات تكوينية بهذه المؤسسات. كما سيتم من خلال هذه الاتفاقيات العمل على انجاز وحدات علمية في تونس بالتعاون مع الشركاء الاوروبيين.

ويأتي هذا التوجه، وفق المصدر ذاته، في إطار حرص مدينة العلوم بتونس على تطوير ومزيد إثراء فضاءاتها العلميّة وضمان أفضل الدورات التكوينية والتربّصات لفائدة أعوانها وهو ما من شأنه أن يساعد على تطوير خدمات المدينة.
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