مونديال روسيا.. أكثر 10 لاعبين متابعةً على مواقع التواصل الاجتماعي





ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في العالم بفارغ الصبر موعد انطلاق أولى مباريات منتخباتهم المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا من أجل مشاهدة نجوم بلادهم المفضلين والاستمتاع بأدائهم خلال الحدث الأهم عالميًا في الفترة الحالية.

تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي هي جزء محوري لنجوم كرة القدم العالميين وتحظى صفحاتهم بمتابعة كبيرة من رواد السوشيال ميديا وهو ما يوضح مدى شعبية هؤلاء النجوم.

فيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" اللاعبين المشاركين في كأس العالم بروسيا الأكثر متابعةً على مواقع التواصل الاجتماعي:

- كريستيانو رونالدو (البرتغال)

يحظى نجم ريال مدريد الأسباني بمتابعة كبيرة من الجمهور حول العالم حيثُ يبلغ عدد متابعيه على حساب الفيسبوك الخاص به حوالي 123 مليون شخص بينما على تويتر يتابعه 73 مليون وما يقرب من 130 مليون شخص على حساب الانستجرام الخاص به.

- نيمار (البرازيل)

يتفوق نجم باريس سان جيرمان على ليونيل ميسي من حيثُ عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حيثُ يحظى بمتابعة كبير عبر المواقع مثل الفيسبوك بـ 61 مليون شخص، أما تويتر فهناك 40 مليون يتابعونه، وعلى موقع الانستا يتابعه ما يقرب من 95 مليون.

- ليونيل ميسي (الأرجنتين)

تعد شعبية الليو ميسي نجم برشلونة الأسباني على مواقع التواصل الاجتماعي أقل من منافسه رونالدو، حيثُ يتابعه على الفيسبوك ما يقترب من الـ 90 مليون، بينما على الانستجرام يوجد 93 مليون متابع له، ولا يملك الأرجنتيني حساب على تويتر.

- جيمس رودريجيز (كولومبيا)

يُمثل نجم بايرن ميونيخ، منتخب بلاده في مونديال روسيا ويعتبر من أشهر لاعبي كولومبيا حيثُ يتابعه 32 مليون شخص على فيسبوك، بينما على تويتر يوجد 17 مليون متابع، وهناك 37 مليون على حسابه بموقع الانستجرام.

- سيرجيو راموس (إسبانيا)

يعتبر راموس من أهم لاعبي ريال مدريد ومنتخب أسبانيا لذلك يتابعه نحو 27 مليون شخص على حسابه بموقع الفيسبوك، أما على تويتر ينتظر ما يقرب من الـ 15 مليون متابع تغريداته، وهناك 24 مليون على حساب الانستجرام.

- لويس سواريز (الأوروجواي)

19 مليون شخص.. يتابعون نجم برشلونة الأسباني عبر حسابه الخاص على فيسبوك، و15 مليون يتابعوا تغريداته على تويتر، وهناك 30 مليون متابع على حساب تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

- محمد صلاح (مصر)

تتخطى شهرة نجم ليفربول الإنجليزي على السوشيال ميديا حدود مصر والوطن العربي، فهناك 10 مليون متابع على الفيسبوك، بجانب 6 مليون على موقع تويتر، و17 مليون متابع عبر موقع الانستجرام.

- بول بوجبا (فرنسا)

يتابع نجم مانشستر يونايتد على الفيسبوك ما يقترب من الـ 7 مليون أما على موقع تويتر يوجد 6 مليون متابع، في حين يوجد 32 مليون شخص يتابعون صوره وفيديوهاته على موقع الانستجرام.

- ليفاندوفسكي (بولندا)

يقود نجم بايرن ميونيخ هجوم منتخب بلاده في مونديال روسيا ويعد من أبرز الأسماء في المنتخب، ويحظى بمتابعة كبيرة على مواقع السوشيال، فهناك أكثر من الـ 9 مليون متابع على حساب الفيسبوك الخاص به، و 13 مليون شخص يتابعون حسابه على الانستجرام، ومليون على تويتر.

- إدين هازارد (بلجيكا)

يوجد على حساب نجم تشيلسي الإنجليزي، الفيسبوك أكثر من 9 مليون شخص و 5 مليون متابع على تويتر، وما يقترب من الـ 14 مليون على حسابه الخاص بموقع انستجرام.