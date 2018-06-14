اسال جوجل.. موعد مباراة السعودية وروسيا في المونديال
الخميس 14/يونيو/2018 - 05:03 ص
الفجر الرياضي
يلتقي منتخب روسيا، مع منتخب السعودية، يوم الخميس 14-6-2018 في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.
وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-
- بين سبورت Max 1 HD.
- بين سبورت Max 2 HD.
- بين سبورت المفتوحة.
وتعد هذة المباراة هي الافتتاحية لبطولة كأس العالم والذي يقام في روسيا، والتي تقع في المجموعة الأولى بالمونديال.
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