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اسال جوجل.. موعد مباراة السعودية وروسيا في المونديال

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:03 ص
اسال جوجل.. موعد مباراة السعودية وروسيا في المونديال
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الفجر الرياضي
 

يلتقي منتخب روسيا، مع منتخب السعودية، يوم الخميس 14-6-2018 في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-

- بين سبورت Max 1 HD. 

- بين سبورت Max 2 HD. 

- بين سبورت المفتوحة.

وتعد هذة المباراة هي الافتتاحية لبطولة كأس العالم والذي يقام في روسيا، والتي تقع في المجموعة الأولى بالمونديال.

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