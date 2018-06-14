اسال جوجل.. موعد مباراة السعودية وروسيا في المونديال





يلتقي منتخب روسيا، مع منتخب السعودية، يوم الخميس 14-6-2018 في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.





وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-





- بين سبورت Max 1 HD.





- بين سبورت Max 2 HD.





- بين سبورت المفتوحة.





وتعد هذة المباراة هي الافتتاحية لبطولة كأس العالم والذي يقام في روسيا، والتي تقع في المجموعة الأولى بالمونديال.



