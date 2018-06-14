متي موعد مباراة السعودية وروسيا ؟

يسعي المنتخب السعودي، لتقديم بطولة جيدة في كأس العالم بروسيا 2018، خاصة انه سيخوض المباراة الافتتاحية أمام منتخب روسيا، يوم الخميس 14 يونيو، في الساعة 5 مساءً.

وسوف يبدأ المنتخب السعودي مبارياته في هذة البطولة، يوم 14 يونيو بمدينة موسكو أمام منتخب روسيا صاحب الأرض والجمهور في هذة النسخة من البطولة.

بينما ستكون المواجهة الثانية يوم 20 يونيو امام منتخب الأوروجواي الأوفر حظا في هذة المجموعة.

وسيختتم منتخب السعودية مبارياته بالمجموعة يوم 25 يونيو، بمواجهة شقيقتها منتخب مصر وصيف إفريقيا 2017، وبطل افريقيا 2006 و 2008 و 2010.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت، عن إذاعة جميع مباريات كأس العالم في روسيا 2018 عبر قنواتها الرياضية.

وتعد هذة المباراة هي الافتتاحية لبطولة كأس العالم والذي يقام في روسيا، والتي تقع في المجموعة الأولى بالمونديال.